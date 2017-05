Kostenlos ins Internet bei den WLAN-Hotspots in Wien

Die Problematik ist wohl vielen bekannt: Entweder gibt es gerade einen Ausfall beim Mobilfunknetz, ein virales Video lockt ungemein oder das Datenvolumen neigt sich gefährlich dem Ende zu – wo befindet sich der nächstmögliche Hotspot, um sich schnell mal Zugriff auf das Internet zu verschaffen?

Das sind die kostenlosen WLAN-Plätze in Wien

Wohl auch für Wien-Besucher, die sich per Smartphone in der Stadt orientieren, Öffnungszeiten von Museen und dergleichen schnell mal nachsehen oder auch einen Geheimtipp nachschlagen wollen, ist der Standort jener kostenfreier WLAN-Zugriffspunkte von besonderem Interesse. Hier ein Überblick über die meist-frequentierten WLAN-Plätze in der Bundeshauptstadt – und der Link zu den Nutzungsbedingungen.

© ViennaGIS

• Wiener Rathausplatz, 1010

• BahnhofCity Wien Hauptbahnhof, Alfred-Adler-Straße 107, 1100

• BahnhofCity Wien Westbahnhof, Europaplatz 2, 1150

• Wien Mitte – The Mall, Landstraßer Hauptstraße 1B, 1030

• Naschmarkt, Wienzeile, 1060

• Wiener Prater, Prater, 1020

• MuseumsQuartier Haupthof, Museumsplatz 1, 1070

• Volksgarten, Burgring beim Heldenplatz, 1010

• Donauinsel, Donauinsel, 1220

• Mariahilfer Straße, Innere Mariahilfer Straße, 1070

• Badeschiff Wien, An der Donaukanallände, 1010

• Tel Aviv Beach, Am Donaukanal, Höhe Obere Donaustraße 65, 1020

>> Link zur Übersicht aller Wiener WLAN-Hotspots (unter “Bildung”)

(Red.)