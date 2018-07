Kosten für Vignetten und Maut in den Nachbarländern: Preise im Überblick

Auch die Bemessungsgrundlagen für Mautgebühren differenzieren in Europa von Land zu Land sehr, informierte die Online-Plattform zur Mietung und Vermietung von Wohnmobilen, Campanda am Donnerstag, in einer Aussendung.

Vignettenpreise in Slowakei, Slowenien, Ungarn und Tschechien

Eine Vignette für Pkw kostet heuer demnach rund neun Euro in der Schweiz, bis zu 15 Euro in Slowenien. Dazwischen liegen die Slowakei (10 Euro), Ungarn (rund 11 Euro) und Tschechien (13 Euro). Teuer werde es vor allem für Wohnmobilfahrer in Ungarn und in der Schweiz: hier können bis zu 22 bzw. 28 Euro für eine Vignette fällig werden, so die Aussendung. Gleich viel zahlen Pkw und Wohnmobile in Italien und Slowenien.

Maut-Preise in Italien und Kroatien