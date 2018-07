Koscheres Fleisch: IKG befürchtet Verbot in Niederösterreich

Bekannt wurde das Vorhaben, da sich die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) besorgt über ein mögliches Verbot koscheren Fleisches in Niederösterreich gezeigt hatte. Gegenüber der “Wiener Zeitung” wurde der Entwurf eines Erlasses bestätigt, dieser sei aber noch nicht rechtskräftig, hieß es außerdem. Waldhäusl betonte in der Stellungnahme: “Aus der Sicht des Tierschutzes wäre Schächten für mich generell abzulehnen.” Man prüfe daher alle gesetzlichen Möglichkeiten, um das Schächten einzudämmen. Geprüft werde auch, ob der Fleischbedarf an den Wohnsitz gekoppelt werden kann. “Wir sind in Niederösterreich nicht dazu da, um den Wienern das geschächtete Fleisch zur Verfügung zu stellen”, so der freiheitliche Landesrat.

ÖVP-Schneeberger: Registrierung wird es nicht geben

In der Diskussion um mögliche Einschränkungen des Schächtens in Niederösterreich hat Klaus Schneeberger, Klubobmann der ÖVP im Landtag, am Dienstagabend gegenüber der APA erklärt, dass selbstverständlich niemand registriert werde, der koscheres Fleisch kaufen wolle. Derartiges werde es nicht geben.