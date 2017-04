Konzert in der Stadthalle: Chris Rea gastiert mit neuem Album in Wien

Mit seiner rauchigen Stimme gehört Chris Rea seit mittlerweile über 40 Jahren zu den erfolgreichsten Sängern Großbritanniens. Nun bringt der 66-Jährige, der bereits mehr als 30 Millionen Tonträger im Laufe seiner Karriere verkauft hat, ein neues Album auf den Markt – und kommt im November im Rahmen einer Europatournee nach Wien. “Road Songs for Lovers” lautet der Titel von Platte und Tour.

Härter als zuvor: Chris Rea kommt mit neuem Album nach Wien

Rea wird dabei nach Gigs in zwölf deutschen Städten seine neuesten Rock-Balladen am 3. November in der Wiener Stadthalle vorstellen. So präsentiert sich der Sänger seit einem um die Jahrtausendwende überstandenen Bauchspeicheldrüsenkrebs etwas härter als bei seinen großen Hits wie “I’m driving home for Christmas…” oder “Josephine”, letzterer benannt nach einer seiner beiden Töchter. Die neue Platte ist die erste seit “Santo Spirito Blues” aus 2011.

(APA/Red)