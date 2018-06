Kontrollen am Wiener Donaukanal: Mahrer fordert Umsetzung weiterer Maßnahmen

Nationalratsabgeordneter Mahrer fordert nach den Kontrollen am Wiener Donaukanal die Umsetzung weiterer Maßnahmen. - © APA/AFP (Sujet)

Nationalratsabgeordneter Karl Mahrer begrüßt die Maßnahme der Stadt Wien, regelmäßige Kontrollen zum illegalen Getränkeverkauf am Donaukanal durchzuführen. Mit den Worten “es gibt noch viel zu tun in unserer Stadt”, fordert der ÖVP-Politiker am Mittwoch per Aussendung zur Umsetzung weiterer Maßnahmen auf.