Konstantin Wecker feiert seinen 70er auf der Bühne: Konzert in Wien

Der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker feiert auf der Bühne in seinen 70. Geburtstag hinein. Mit einem Konzert in seiner Heimatstadt München startet er am 31. Mai eine Jubiläumstournee mit über 50 Shows – ein Stopp in Wien ist auch eingeplant.