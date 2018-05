Komposthaufen in Hinterbrühl bei Wien in Vollbrand

Am Montag brach in Hinterbrühl bei Wien aus ungeklärter Ursache ein Brand aus. - © Florian Zeilinger/FF Maria Enzersdorf

Am Dienstag kam es am Areal des NÖ Heilpädagogischen Zentrums in Hinterbrühl bei Wien aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr Hinterbrühl sowie zusätzlich die Freiwilligen Feuerwehren Gießhübl, Maria Enzersdorf und Weissenbach wurden gegen 16:20 Uhr wegen des Flurbrands alarmiert.