Kommende Wahlen: Kern will bei SPÖ-Mehrheit den 12-Stunden-Tag kippen

Kern versprach seinen Wählern, den 12-Stunden-Tag zu kippen. - © APA

Sollte die SPÖ mit Christian Kern bei den nächsten Nationsalratswahlen erneut die Mehrheit der Stimmen erhalten, will er die von der Regierung beschlossenen neuen Arbeitszeitregeln wieder kippen. “Ich verspreche das unseren Wählern, allen Österreichern, dass wir das zurücknehmen”, so Kern am Samstag.