Kollision in Kärnten: Motorradfahrer aus Wien verletzt

Am Dienstag wurde ein Motorradfahrere aus Wien bei einem Unfall bei Liebenfels (Bezirk St. Veit) verletzt. Der 58-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein 63-jähriger Kärntner Autolenker hat beim Linksabbiegen am Dienstag bei Liebenfels (Bezirk St. Veit) einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der 58-jährige Wiener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert und stationär aufgenommen. Der 63-Jährige wurde nicht verletzt. Bei der Polizei gab er an, von der Sonne geblendet worden zu sein, und den Motorradfahrer deshalb nicht gesehen zu haben, hieß es in einer Aussendung.