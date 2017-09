Kokain im Wert von 17.000 Euro sollte in Unterwäsche nach Wien geschmuggelt werden

Ein 45 Jahre Mann aus Kolumbien ist vergangene Woche in Kärnten bei einer Drogenkurier-Fahrt entdeckt und festgenommen worden. Er hatte 170 Gramm Kokain im Wert von bis zu 17.000 Euro bei sich, als er am Mittwoch in einem Reisezug auf der Höhe von St. Veit an der Glan von der Polizei kontrolliert wurde.

Das Suchtgift hatte der Verdächtige laut einer Aussendung der Polizei in der Unterwäsche versteckt. Das Kokain stammt aus Italien, der Kolumbianer sollte es nach Wien bringen.

(APA/Red)