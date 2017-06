Königspython in der Donau-Au bei Stockerau entdeckt

Ein 48-Jähriger hatte bei der Polizeiinspektion Stockerau seine nicht alltägliche Sichtung auf einem Feldweg in 700 Metern Entfernung vom Stadtgebiet angezeigt. Der Spaziergänger legte dazu ein Foto der “ihm nicht als einheimisch bekannten” Schlange vor.

Ein beigezogener bekannter Reptilien-Besitzer identifizierte das Tier als Königspython, den er in der Folge “professionell und unverletzt sicherte”. Die 1,20 Meter lange, eigentlich in den Tropen Afrikas beheimatete Würgeschlange wurde von ihm bis zur Abholung durch die Tierrettung in einem Terrarium versorgt. Sie werde dem “Haus des Meeres” in Wien übergeben, teilte die Polizei mit.

(APA/Red)