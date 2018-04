König der Küche: Bester Hobbykoch Österreichs in Wien gekürt

Passionierte HobbyköchInnen aus ganz Österreich haben sich in den vergangenen Wochen für das Finale der Hobbykochmeisterschaften in Wien qualifiziert.

In nur 1,5 Stunden galt es für die TeilnehmerInnen ein Drei-Gänge-Menü aus einem vorab streng geheimen Warenkorb zuzubereiten. Jeweils acht der 16 TeilnehmerInnen kochten was das Zeug hielt, während parallel dazu von den anderen Acht ein Fischtartare in der Sonderwertung zubereitet werden musste. Die besten Acht aus beiden Runden traten im Anschluss im Grande Finale gegeneinander an, wo erneut aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Gericht in nur 50 Minuten gezaubert werden musste.

Walter Mondschein ist der König der Küche

Der Niederösterreicher Walter Monschein konnte sich schließlich durchsetzen und überzeugte die Jury. Er war überglücklich und freute sich sehr: “Ich konnte hier schon viele Freundschaften schließen, die ich sicher pflegen werde. Kompliment an die Veranstalter für eine rundum gelungene Veranstaltung mit ganz besonders herzlicher Atmosphäre. Mein Tipp: Ruhe bewahren. Und weg vom Fernseher, hin zu den Kochtöpfen – alles einfach ausprobieren!”

Katharina Schiffl © Katharina Schiffl

Das gesamte Podium

1. Platz und somit österreichischer Hobbykochmeister 2018: Walter Monschein aus Niederösterreich

2. Platz: Monika Nugyenova aus dem Burgenland

3. Platz: Gregor Haunschmidt aus Wien