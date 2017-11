Koalition: NEOS verteilen “Nicht genügend” für Bildungspläne; Leitl zufrieden

Die NEOS geben den Bildungsplänen ein "Nicht Genügend". - © APA (Sujet)

Die schwarz-blauen Pläne in der Bildungspolitik wurden von den NEOS mit einem “Nicht genügend” benotet. Klubchef Matthias Strolz sieht darin “echte Chancen-Killer für junge Menschen”, wie er am Mittwoch in einer Pressekonferenz meinte. Nicht nur die Wiedereinführung der Noten in der Volksschule erntet Kritik, sondern auch die Finanzierung und der weiterhin bestehende Einfluss der Politik. Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl hingegen ist zufrieden mit den Bildungsplänen.