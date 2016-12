Knapp 130 km/h Windstärke: Stärkste Böe am Buchberg in NÖ gemessen

Am Buchberg wurde mit knapp 130 km/h die stärkste Böe gemessen - © APA (Sujet)

Rekordverdächtige Windböe: Am niederösterreichischen Buchberg wurde am Dienstag mit 129,2 km/h bis 15.00 Uhr die stärkste Böe aller ZAMG-Messstationen verzeichnet. In Wien wurde “Platz 3” erreicht.