Klosterneuburg wird am Wochenende zur Triathlon-Hauptstadt

In Klosterneuburg findet am Wochenende ein Triathlon statt. - © Klosterneuburg Triathlon

Am kommenden Wochenende, vom 19. bis 20. Mai 2018, verwandelt sich Klosterneuburg zur Triathlon-Hauptstadt Österreichs. Am Samstag, den 19. Mai, werden erstmalig Kinder & Nachwuchsbewerbe ausgetragen. Am Sonntag finden ein Sprintbewerb und ein Bewerb über die Olympische Distanz statt.