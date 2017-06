„Klopf Dich durch Deinen Polterabend“ mit Kleiner Klopfer

Los geht´s an der mobilen Kleiner Klopfer Bar: Die/Der Heiratswillige läutet mit dem Kleinen Klopfer Ritual – Klopfen – Deckel abdrehen – auf die Nase setzen – Fläschchen in den Mund – mit den Freunden anstoßen – austrinken – den Polterabend ein und dreht für den besonderen Auftritt mit zwei Freunden eine Runde mit dem Kleiner Klopfer Mini Cooper.

Nach der Stärkung an der Kleiner Klopfer Bar geht es mit dem vollbepackten Bauchladen, der mittels Gurt über der Schulter vor dem Bauch hängt, durch die Gassen und rein in einen unvergesslichen Polterabend – für Stimmung ist mit den lustigen Kleiner Klopfer Accessoires wie Kondomen, XXL Jumbobrillen und Handschellen sowie ausreichend Ware von Kleiner Klopfer (Kleiner Klopfer Lady Mix, Crazy Mix und Fun Mix) garantiert gesorgt! Aufmerksamkeit garantiert! Kleiner Klopfer hält die besten Momente der Party fotografisch fest und der/ die Heiratswillige erhält ein Erinnerungsbild.

Gewinne das coole Kleiner Klopfer Party-Package, damit auch auf Deinem Polterabend alle mitklopfen – je nachdem mit dem passenden Inhalt für Damen oder Herren:

Alle Teilnehmer am Polterabend (max. 15 Personen) werden an einem vereinbarten Treffpunkt* an der mobilen Kleiner Klopfer Bar begrüßt und eine Stunde lang mit einer wilden Auswahl an Kleiner Klopfer versorgt, um mit dem Kleiner-Klopfer-Ritual den Polterabend einzuläuten.

für den besonderen Auftritt. Kleiner Klopfer hält die besten Momente der Party fotografisch fest. Ein Bild gibt es zur Erinnerung.**

Der Polterer erhält 1 vollgepackten Bauchladen (je nachdem mit dem passenden Inhalt für Damen und Herren) gefüllt mit 2 Kleiner Klopfer Lady Mix 25er Packs (Damen-Package) oder 1 Kleiner Klopfer Fun Mix und 1 Crazy Mix 25er Pack (Herren-Package).

Dazu jede Menge witzige Accessoires für den Polterabend:

10 Kondome

1 Paar Handschellen

10 Jumbo-Brillen

5 Trillerpfeifen

1 Leuchtkugelschreiber

* Die Polterabend-Partys können österreichweit in allen Landeshauptstädten an den verfügbaren Plätzen wahrgenommen werden (Dauer: 1 Stunde, Details und Termine nach Vereinbarung). Die Polterabend-Partys finden statt in: Wien, St. Pölten, Linz, Eisenstadt, Salzburg, Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Bregenz. Die Anreise für die Gäste ist jeweils individuell zu organisieren. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden.

** Die Teilnehmer am Polterabend sind mit der Weiterverwendung der Bilder durch Kleiner Klopfer einverstanden, erhalten auf Wunsch die Bilder vorab zur Freigabe und können sich ein Motiv zur Erinnerung aussuchen.