Klimageräte gestohlen: Mutmaßlicher Dieb in Obdachlosenheim festgenommen

Ein 46-Jähriger soll im November 2017 insgesamt 50 Klimageräte aus einem Lager in Wien gestohlen haben, der dadurch verursachte Schaden beträgt über 20.000 Euro. Der gesuchte Mann wurde von der Polizei in einem Obdachlosenheim in Wien-Meidling festgenommen.