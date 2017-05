Kleinkind blieb mit Finger im Abflusssieb stecken

Ein Kleinkind musst in einem Spital nach einem Vorfall mit einem Abflusssieb behandelt werden - © APA (Sujet)

Ein etwa einjähriges Mädchen geriet am Freitagabend mit ihren Fingern in einen ausgebauten Abflusssieb und blieb in weiterer Folge dabei stecken. Die Mutter verständigte umgehend die Einsatzkräfte.