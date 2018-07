Kleidertausch-Party und vegane Köstlichkeiten im Bezirksmuseum 15 Wien

Bei der Kleidertausch-Party in Wien können die Besucher neue Schätze entdecken.

Bei der Kleidertausch-Party in Wien können die Besucher neue Schätze entdecken. ©pixabay

Am Sonntag bietet sich ein Fashion-Highlight der anderen Art in Wien an. Anstatt neue Kleidung zu kaufen, kann man im Bezirksmuseum 15 Wien Kleidung, Schuhe oder Accessoires tauschen.

Normalerweise ist das Bezirksmuseum in den Sommermonaten Juli und August geschlossen. Für die Veranstaltung am 29. Juli allerdings, öffnet das Museum seine Pforten. Unter dem Motto “2. Kleidertausch-Party & Veganes Potluck” findet ein nachhaltiges Event statt.

Die Besucher haben hier zwischen 11:00 und 17:00 Uhr die Möglichkeit, gut erhaltene und gesäuberte Kleidung zu tauschen. Zugelassen sind Gewänder aller Art für Damen und Herren, von Kleidern, Röcken, Blusen, Hemden, Hosen, Anzügen, Pullovern, Jacken und Mänteln bis zu Schuhen und Taschen. “Es gibt Getränke, Snacks, Musik und viel gute Laune”, kündigt Museumsleiterin Brigitte Neichl an. Pro person ist diese Tauschaktion allerdings auf 5 Stücke beschränkt. Kleidung, die nicht getauscht wird bzw. übrig bleibt, wird der “Altkleider-Sammlung” überlassen.

Wiener Kleidertausch-Party bietet vegane Vielfalt Die Gäste können sich beim “Veganen Potluck” (“Topfglück”) beteiligen. Bei den Beiträgen zum veganen Buffet kann es sich um Obst, Gemüse, Backwerk, Aufstriche, Suppen, Eintöpfe und manch andere vegane Gaumenfreuden handeln.

Das Mitmachen ist kostenlos. Spenden werden gerne angenommen. Mehr Informationen zum Event und zur Anmeldung erhalten Sie auf der Facebook-Veranstaltung, unter der Bezirkshomepage, unter der Homepage der Veganen Geselslchaft Österreich oder unter der Telefonnumemr 0664/249 54 17.

Datum: 29. Juli 2018

Uhrzeit: 11:00 – 17:00 Uhr

Adresse: Bezirksmuseum 15 Wien, Rosinagasse 4, 1150 Wien