Kitesurfer am Neusiedler See von Böe erfasst: Blieb verletzt auf Straße liegen

Der verletzte Kitesurfer wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. - © ÖAMTC (Sujet)

Ein 56-Jähriger hat sich am Ostersonntag beim Kitesurfen in Podersdorf am Neusiedler See verletzt. Als ihn eine heftige Windböe erfasste, wurde er an Land gezogen. Er blieb auf der Straße liegen.