Ein Lateinlehrer aus Bern begibt sich auf Spurensuche nach dem portugiesischen Dichter und Arzt Amadeu de Prado, in dessen Buch all jene Fragen aufgeworfen werden, die auch ihn umtreiben. “Nachtzug nach Lissabon” ist ein groß besetztes Melodram vor pittoresk gemaltem Hintergrund – der Diktatur unter Salazar! Nähere Infos zum Film beim “Kino am Dach” lesen Sie hier.

Am Sonntag, dem 3. September 2017, wird um 20:30 Uhr die englische Originalfassung des Films mit deutschen Untertiteln beim “Kino am Dach” am Wiener Urban-Loritz Platz gezeigt. Hier geht’s zum Gewinnspiel!