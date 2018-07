Kinderzahnarztpraxis in Wien vereint Gesundheit und Spaß

Ein Zahnarztbesuch ist für viele eine Herausforderung. Vor allem Eltern verzweifeln oft daran, dass ihre Kinder Angst vor dem Zahnarzt haben. Nun hat eine Kinderpraxis in Wien eine neue Methode entwickelt, um den Besuch mit Spiel und Spaß zu verbinden.

Um den Zahnartzbesuch etwas angenehmer zu gestalten, hat sich Kinderzahnärztin Dr. Sabine Wenger ein neues Konzept überlegt. Den Kindern werden spielerlisch die Instrumente näher gebracht. Der Bohrer heißt „Zahnbesen“, die Sonde ist der „Zahnstreichler“, und der Sauger trägt den Namen „Schlurfi“, weil er ja viel Wasser trinken muss. Sie dürfen sogar beim ersten Besuch die Instrumente selber in die Hand nehmen.

Spielerischer Besuch bei Wiener Kinderzahnärztin

Dr. Sabine Wenger ist auch an der Universitätsklinik Graz als Assistenzärztin tätig, wo sie auch ausgebildetet wurde. Zusätzlich hat sie eine Hypnoseausbildung für Ärzte und eine spezielle Kinderzahnausbildung in München absolviert. „Die jahrelange Erfahrung mit Kindern hat mir gezeigt, dass es keine „unbehandelbare“ Kinder gibt. Haben sie erst einmal erfahren, dass ein Zahnarztbesuch auch ein positives Erlebnis sein kann, verlieren sie die Angst und die Erinnerung an vorher erlebte, unangenehme Situationen.“