Kinderpornos am Handy: Mann onanierte wiederholt vor Mädchen in Wien-Simmering

Der 41-Jährige wurde am 18. Juni 2018 um 14.30 Uhr in der Kaiser-Ebersdorfer Straße vorläufig festgenommen. Ein Zeuge verständigte die Polizei, da der Mann zuvor in der Trepulkagasse in der Nähe des Wiener Zentralfriedhofs vor einem Mädchen onanierte.

Kinderpornos am Handy

Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte festgestellt werden, dass der Tatverdächtige auch pornografisches Material von Unmündigen auf seinem Handy gespeichert hatte und bereits am 6. Juni 2018, ebenfalls in Wien-Simmering, vor einem Mädchen onanierte. Die Opfer seien zwischen zwölf und 13 Jahre alt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd hat die Ermittlungen übernommen.