Kinderpornografie: Österreicher in Rumänien festgenommen

Der Mann wurde wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischen Materials festgenommen. / Symbolbild - © dpa/Jens Schierenbeck

Am Mittwochabend ist ein österreichischer Unternehmer in der rumänischen Stadt Arad festgenommen worden. Die Ermittler der Antimafia-Staatsanwaltschaft (DIICOT) waren wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischen Materials hinter dem Mann her.