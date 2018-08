Kinderporno-Ring ausgehoben: Auch Österreicher betroffen

Ein Schlag gegen einen Kinderporno-Ring in Spanien führt auch nach Österreich. Die Polizei forscht nach einem möglichen Konsumenten.

Bei einer Razzia gegen ein Kinderpornografie-Netzwerk in Spanien sind kürzlich 19 Personen festgenommen worden. Rund 2,4 Millionen Dateien mit einschlägigem Material wurden sichergestellt, berichtete Europol in einer Aussendung. “Es gibt einen Verdächtigen, gegen den in Österreich ermittelt wird”, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage im Bundeskriminalamt (BK).