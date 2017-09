Kinderflohmarkt: 250 Mini-Händler übernehmen Wiener Prater

Stofftiere, Kinderbücher, Spielzeug und vieles mehr suchen am 10. September von 8.00 bis 13.00 Uhr neue Besitzer. Entlang der Zufahrtsstraße, am Wurstelplatz und auf der Straße des Ersten Mai kann beim Kinderflohmarkt gestöbert und für den guten Zweck eingekauft werden. Die Prater Wien GmbH spendet Teileinnahmen aus den Standmieten an das Kinderhospiz Sterntalerhof. Bei Schlechtwetter wird der Kinderflohmarkt um eine Woche verschoben – auf Sonntag, den 17. September.

Nach dem Flohmarkt eine Runde durch den Wurstelprater drehen

Nach dem Stöbern am Kinderflohmarkt kann noch eine Runde durch den Wurstelprater gedreht werden. Mit der neuen Familycard kommen kleine und große Kinder ab 8 Jahren ab 1. September gleichermaßen auf ihre Kosten. Mit der Familycard gibt es für echs Prater-Klassiker (Dizzy Mouse, Magic Dreamland, Praterfee, Super Autodrom, Sombrero, Geisterbahn zum roten Adler) Vergünstigungen.