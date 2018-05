Kinder zu laut: Streit im Gemeindebau in Wien-Penzing eskaliert

Ein Streit in einem Gemeindebau in Wien-Penzing eskalierte. - © pixabay.com

Der Streit in einem Gemeindebau in der Jenullgasse in Wien-Penzing eskalierte am Mittwochabend. Ein 61-Jähriger zückte ein Pfefferspray und bedrohte damit die Eltern wegen angeblich zu lauter Kinder.