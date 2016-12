Kinder- und Jugendbuchpreise 2016 in Wien verliehen

Neben Willy Puchner “Unterwegs, mein Schatz!” wurde dabei auch Barbara Schinko Jugendroman “Schneeflockensommer” ausgezeichnet, in dem sie die Geschichte der 14-jährigen Marie mit Motiven und Elementen aus verschiedenen Märchen parallelisiert und diese neu interpretiert.

Kinder- und Jugendbuchpreise 2016 verliehen

In “Die Nacht, der Falter und ich”, einer Sammlung von Kurzgeschichten und Gedichten von Elisabeth Steinkellner (Text) und Michaela Weiss (Illustration), wird der Weg des Erwachsenwerdens zwischen der ersten Liebe, dem Erkunden von Neuem und dem Loslassen von Altem thematisiert. Den Illustrationspreis erhielt Michael Roher für das Buch “Sorriso”, in dem er sich durch eine magische Zirkuswelt reimt und zeichnet. Der Anerkennungspreis ging an die verstorbene Autorin Adelheid Dahimene und an Verena Ballhaus (Illustration) für “Mondschein hin, Mondschein her”.

(APA/Red.)