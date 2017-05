Laut Zeugen fuhr ein Pkw-Lenker im Kreuzungsbereich bei Grünlicht auf der Anton-Baumgartner-Straße mit dem Erlaaer Platz geradeaus.

Im selben Moment wollte ein Bub am Schutzweg bei Rotlicht die Fahrbahn überqueren. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wodurch der 9-Jährige zu Boden gestoßen und leicht verletzt wurde. Er wurde noch an der Unfallstelle von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.