KHM tourt durch die Bezirke: “Turmbau zu Babel” beim Volxkino Wien bestaunen

Das Kunsthistorische Museum Wien geht in diesem Sommer auf Tour: Als Vorgeschmack auf die große Bruegel-Ausstellung im Herbst, begleitet das Museum das mobile Filmfestival des Volxkinos an belebte Orte in Wien, um auf eines seiner Meisterwerke, das Gemälde “Turmbau zu Babel” von Pieter Bruegel dem Älteren, aufmerksam zu machen, wie in einer Aussendung am Dienstag angekündigt wurde.

KHM gibt beim Volxkino ersten Vorgeschmack auf Bruegel-Ausstellung

Jeweils 2,5 Stunden vor dem Beginn des Kinofilms werden zu einer Reproduktion des berühmten Gemäldes im 15- bis 30-Minuten Takt gratis Führungen angeboten. Zudem lädt eine Baustation mit Bioblo-Bausteinen dazu ein, sich selbst im Turmbauen zu üben.

