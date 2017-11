KH Wien Nord: Stadt-ÖVP macht bezüglich U-Kommission Druck auf FPÖ

Das Krankenhaus Wien Nord soll ein Fall für eine Untersuchungskommission werden - © APA/HANS KLAUS TECHT

Die ÖVP Wien will das derzeit in Bau befindliche Krankenhaus Nord in Floridsdorf rasch zum Gegenstand einer Untersuchungskommission machen. Das haben Vertreter der Stadt-Schwarzen am Freitag bekräftigt. Jedoch: Alleine kann die ÖVP das Gremium nicht einsetzen. Nun wird Druck auf die FPÖ gemacht.