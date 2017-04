Gegen 21.20 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Wagen aus einer Parklücke in der Ketzergasse in Wien-Liesing in den Fließverkehr. Ein herannahender Pkw rammte das Fahrzeug von hinten und wurde gegen zwei parkende Autos geschleudert. Der 35-jährige Lenker, bei dem ein Alkoholgehalt von 1,38 Promille festgestellt wurde, wurde bei dem unfall leicht verletzt. Ihm wurde der Führerschein noch vor Ort vorläufig abgenommen.