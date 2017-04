Kerzenaktion am Wiener Ballhausplatz: “1000 Kilometer Tschernobyl”

“Durch ungünstige Wind- und Wetterbedingungen wurde Österreich stark mit radioaktiven Stoffen verseucht, so sind 83 Prozent der österreichischen Oberfläche mit radioaktivem Cäsium-137 belastet. Schlimmer noch, 13 Prozent Österreichs wurden äußerst hoch belastet, über 40.000 radioaktive Betastrahlungs-Zerfälle pro Quadratmeter,” heißt es von GLOBAL 2000.

“Österreich wurde durch den Tschernobyl-Super-GAU flächenmäßig am zweitmeisten verstrahlt, direkt nach Weißrussland,” erklärt Reinhard Uhrig, Atom-Sprecher von GLOBAL 2000. “Diese und die historisch jüngere Katastrophe im japanischen Fukushima haben zu einem weltweiten Umdenken über die Beherrschbarkeit der Risikotechnologie Atomkraft geführt. Wir müssen jetzt verhindern, dass ein viel näheres Atom-Projekt sich weiter zu einer tickenden Zeitbombe entwickelt.”

Tschernobyl: Kerzenaktion am Ballhausplatz

“In Mochovce laufen bereits zwei Druckwasserreaktoren sowjetischen Designs aus den 1980er-Jahren, ohne Volldruck-Containment, zwei weitere sind nach jahrzehntelanger Einmottung in Weiterbau. Technische Probleme sowie Missmanagement führen zu immer neuen Verzögerungen und Kostensteigerungen und zu schweren Unfällen auf der Baustelle,” kritisiert die NGO weiters.

GLOBAL 2000 gedenkt am Dienstagabend ab 19:30 Uhr vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz mit hunderten Kerzen in Form des Radioaktiv-Zeichens der Katastrophe von Tschernobyl.