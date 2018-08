"Kennt keiner, kann viel": 28-Jähriger übernimmt für Meinl-Reisinger bei den Wiener NEOS

Christoph Wiederkehr übernimmt im Herbst den Wiener Klubvorsitz der Neos. Der 28-Jährige ist bis dahin damit beschäftigt, seine Bekanntheit in Wien zu erhöhen - nicht ganz ohne Selbstironie.

NEOS als Partei der Mitte

Das erwähnte Sujet wurde am Donnerstag auf einer Hausfassade an der Schönbrunner Straße affichiert und präsentiert. Ansonsten werde die Kampagne vor allem im Social-Media-Bereich eingesetzt, hieß es. Neben dem schlichten Bekanntmachen des neuen Gesichts in der ersten Reihe wollen sich die NEOS aber auch als Partei der Mitte positionieren. Auf dem zweiten Bildmotiv sind somit die Worte “linke Korruption” und “rechte Hetze” durchgestrichen. Die pinke Antwort: “Für die Freiheit.”