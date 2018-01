Keine neue Liebe bei Richard Lugner: Jasmin war nur “schöne Ballbegleitung”

Der Baumeister stellte klar: "Sie ist zu jung für den alten Lugner." - © PA/DPA/Matthias Balk

Die Gerüchteküche brodelte: Am Samstagabend zeigte sich Richard Lugner auf dem Deutschen Filmball in München mit einer bislang unbekannten Dame an seiner Seite. Der Baulöwe stellte nun aber klar: Die 27-jährige Jasmin war nur eine schöne Ballbegleitung.