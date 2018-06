Keine Erhöhung der Gebühren bei Führerschein und Reisepass

Führerscheine oder Reisepässe bleiben preislich weiter auf dem Stand von 2010. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Bundesgebühren werden auch in diesem Jahr nicht generell erhöht. Das Erstellen von Führerscheinen und Pässen bleibt somit gleich teuer wie 2010. Wer aber ein Visum will, muss tiefer in die Tasche greifen