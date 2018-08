Kein Gurt: Aufregung um Inserat zu Tempo 140

Das Verkehrsministerium bewarb die neue Höchstgeschwindigkeit mit einer Anzeige, die bei der Liste Pilz für Stirnrunzeln sorgt.

Die Liste Pilz stößt sich an einer Annonce des Verkehrsministeriums, um das Pilotprojekt Tempo 140 auf Autobahnen zu bewerben. In der Gratiszeitung “Heute” war am Mittwoch auf einem Foto ein Mann am Steuer seines Autos zu sehen, der nicht angegurtet ist.