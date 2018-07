Kattus Afterwork-Tour: Mit den “Summer Vibes” durch Wien

Und die Gastronomie war ein wichtiges Stichwort für die Kattus Afterwork-Tour. Unter dem Motto Kattus Summer Vibes wurden Anfang Juli exklusive Partner-Gastronomiebetriebe, in welchen Kattus mit den Eigenmarken und/oder den Vertriebsmarken vertreten ist, gemeinsam mit geladenen Gästen besucht. Gestartet wurde in der neuen Sommer-Lounge von Laurent-Perrier. Laurent-Perrier Champagner ist fixer Bestandteil des Vertriebsportfolios von Kattus. In Österreich sind die Produkte von Laurent-Perrier über den Vertrieb von Kattus in ausgewählten Fachhandelgeschäften, ausgesuchten Lebensmitteleinzehlhandel sowie in der Gastronomie erhältlich.

Laurent-Perrier überrascht jedes Jahr mit Neuheiten oder Limitierten Editionen. Heuer kommt für Wien noch zusätzlich die Sommer-Lounge im Hotel Sans Souci dazu. Ein ganz wichtiger Bestandteil des Angebotes dieser schönen Sommer-Lounge stellt Laurent-Perrier La Cuvée dar. 15 Jahre lang hat Laurent-Perrier intensiv daran gearbeitet, einen neuen Champagner von besonderer Qualität hervorzubringen. Letztes Jahr wurde La Cuvée eingeführt. La Cuvée ersetzt den klassischen Brut des Hauses und ist in Österreich in acht verschiedenen Flaschengrößen – von Piccolo bis Balthazar – über den Vertrieb von Kattus in der gehobenen Gastronomie, in ausgewählten Fachhandelsbetrieben sowie im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Afterwork-Tour durch Wien

La Cuvée besteht aus einem überdurchschnittlich hohen Chardonnay-Anteil (mehr als 50 Prozent), har-monisch ergänzt durch 30 Prozent Pinot Noir und zu mehr als 15 Prozent aus Pinot Meunier. Hinzu kommen 20 – 30% Reserveweine, um die Regularität des Stils zu gewährleisten. La Cuvée stammt aus über 100 verschiedenen, von Laurent-Perrier ausgewählten Lagen und profitiert von einer vierjährigen Reifezeit. Die dadurch erhaltene Ausgewogenheit und die Frische des Weins ermöglichen eine leichte Dosage.

In der Laurent-Perrier Lounge im Hotel Sans Souci wird La Cuvée mit verschiedenen Sorbetsorten in den After-Work-Stunden kredenzt. Auch die aktuelle Limited Edition des Rosé Champagners wurde den Gästen in Sans Souci vorgestellt. Die Cuvée Rosé von Champagne Laurent-Perrier gilt als Ikone und ist der wohl beliebteste Rosé-Cham-pagner der Welt. Von Liebhabern wegen seines Geschmacks und von Ästheten wegen seiner schönen Flaschenform gewählt, hat er sich schnell als Flaggschiff des Hauses Laurent-Perrier etabliert. Seit ei-nigen Jahren ist es Brauch, dass eine limitierte Schmuckverpackung auf den Markt kommt. Seit Ende 2017 gibt sich Cuvée Rosé in ihrer neuen „Robe“ auffallend feminin-elegant: Die Farben der Robe, also des Kleides, changieren in Rotgoldtönen und symbolisieren die Frische und das reine Bukett der Cuvée Rosé.

Sommerliche Drinks im Wiener Café Leopold

Im Anschluss an die Eröffnung der Tour in Sans Souci ging es zur zweiten Location – ins Café Leopold, einer außergewöhnlichen Location, die Einheimische wie auch zahlreiche Touristen Jahr für Jahr in den Bann zieht. Im Café Leopold wurden die Besucher mit feinster asiatischer Küche sowie den neuen Kattus-Sommer-Drinks – Kattus Mango und Maracuja Spritz – verwöhnt. Neben den Kattus Sommerdrinks wird im Café Leopold auch die Gastronomielinie von Kattus, nämlich Kattus Cuvée No. 1, saisonübergreifend kre-denzt. Die goldene Stunde wurde zum Abschluss der Tour in der neuen Rooftop Bar der Stadt, Miami Rabbit, zelebriert und verlängert. Die zu Café Leopold dazugehörige Dachterrasse tritt diesen Sommer als bunte Rooftop Bar mit dem Namen Miami Rabbit neu auf.

Für die erfolgreiche Umsetzung haben sich die Gyoza Brothers nur die Besten ins Boot geholt. Nämlich die Kattus Vertriebsmarken Coruba Rum und Corona. „Es war uns ein Anliegen, mit Kattus SummerVibes die großartigen Locations unserer Gastro-Partner zu präsentieren, denn auf die Partnerschaften sind wir sehr stolz. Zum Kick-Off unserer Eventreihe konnten wir aus Zeitgründen lediglich drei Gastro-Partner besuchen. Doch Kattus Summer Vibes ist erst der Anfang unserer Eventreihe. Schließlich ist jedes Ambiente unserer Gastro-Partner ein besonderes Juwel, welche wir mit Stolz im Rahmen unserer Reihe präsentieren möchten“, beschreibt Lisa Scheider, Brand Managerin Kattus Vertriebs GmbH, die Eventreihe des Hauses.