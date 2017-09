Kassa zu langsam: Mann bedroht Supermarkt-Kunden mit einem Messer

Weil ein Kunde vor ihm mit dem Kassier über den Preis eines Getränks diskutierte, geriet ein 36-Jähriger Samstagnachmittag in einem Supermarkt am Wiener Westbahnhof im 15. Bezirk in Rage. Weil es ihm nicht schnell genug ging, zog er ein Messer und bedrohte den Kunden. Mit den Worten “Gehen wir raus” forderte der 36-Jährige den Mann zum Streit auf. Dieser verständigte die Polizei.

Nach kurzer Fahndung wurde der 36-Jährige festgenommen. Sein Klappmesser wurde sichergestellt, berichtete die Polizei am Sonntag.

(APA, Red.)