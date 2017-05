Karlstag 2017 in Wien: Das Programm am Wiener Karlsplatz

Der Karlstag begeistert heuer mit einem umfangreichen Programmangebot und zahlreichen Specials in den umliegenden Kunst- und Kulturhäusern, einer siebenstündiger Karlsplatz-MegaTour, sowie dem abschließenden großen Open-Air am Teich.

Fuzzman, Ernst Molden und Co. beim Karlstag

Dabei treten u.a. der Fuzzman mit hintergründig subversiven Schlagern und der aktuell mit einem Amadeus-Award prämierte Liedermacher Ernst Molden mit dem Frauenorchester live auf. Der Eintritt ist frei!

Als einmaliges Karlstag-Highlight präsentiert die kultige Performancegruppe Nesterval zudem ein so noch nie erlebtes Stadtabenteuer zum Mitspielen: “Where the F*** is Alice?”. Der Karlsplatz verwandelt sich dabei zum “Wonderland”, bei dem sämtliche TeilnehmerInnen auf der Suche nach Alice durch verborgene Orte der Kunsthäuser gelotst werden.

19.00 Nesterval: Where the f*** is Alice?

19.30 LIVE! Fuzzman

20.30 LIVE! Ernst Molden & Das Frauenorchester

Mailath-Pokorny lädt zum Wiener Karlsplatz

“Plätze sind dazu da, dass Menschen friedvoll zusammenkommen. Wenn Kunst und Kultur dafür den Anlass geben, dann umso besser!”, freut sich Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny anlässlich des neunten Karlstag am 6. Mai.

“Fast schon traditionell holt der Karlstag den prominenten und namensgebenden Platz aus dem Winterschlaf und bildet somit das Saison-Opening. Der Karlsplatz ist im Bewusstsein der WienerInnen und Wienern als Kunstplatz längst fix verortet. Ein innerstädtischer wie interkultureller Lückenschluss, zu dem zahlreiche Veranstaltungen, von Karlstag bis Popfest, maßgeblich beigetragen.”, so Mailath.

