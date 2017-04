Kardinal Schönborn: Fußwaschung von Flüchtlingen und Firmlingen

Gegenüber der “Kathpress” merkte Schönborn an: “Wenn wir einander nicht dienen, empfangen wird die Kommunion unwürdig”. Der Ritus ist eine Demutsgeste Jesus beim Letzten Abendmahl und Zeremonie am Gründonnerstag. Die Flüchtlinge, denen die Füße gewaschen worden sind, sind entweder “bereits getauft oder auf dem Weg zur Taufe”, wie Schönborn erklärte. Die katholische Kirche verzeichnet derzeit einen starken Anstieg an Erwachsenentaufen, da sich immer mehr Asylwerber aus islamisch geprägten Ländern taufen lassen wollen.

