Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg beim Wandern in NÖ entdeckt

Am Mittwoch stieß ein Wanderer in St. Aegyd am Neuwalde auf ein Kriegsrelikt. Die Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Entminungsdienst abtransportiert.

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Baden entdeckte am 11. Juli 2018, beim Wandern im Gemeindegebiet von St. Aegyd am Neuwalde, im alpinen Gelände des Gippel, ein Kriegsrelikt und verständigte die Polizeiinspektion St. Aegyd am Neuwalde. Es dürfte sich dabei um eine Kanone aus dem zweiten Weltkrieg handeln. Das Relikt wurde vom Entminungsdienst abtransportiert.