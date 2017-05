Kameras und Objektive gratis ausprobieren bei den Canon Testtagen

Von Kompakt-, System- und Spiegelreflexkameras, den dazu passenden Objektiven bis hin zu Ferngläsern kann alles ausprobiert werden, was das Herz begehrt. Praktisch ist da natürlich auch die Location in Wien: Im Oberen Belvedere kann das gewünschte Equipment zusammengestellt, für 40 Minuten kostenlos ausgeliehen (Als Sicherheit ist ein Lichtbildausweis notwendig) und in der Umgebung getestet werden. Experten betreuen die emsigen Fotografen, eine Voranmeldung bei der Verleihstation ist nicht notwendig. Der Eintritt zu den Canon Testtagen ist übrigens frei, Fotografie Know-how ist nicht notwendig.

Infos zur Veranstaltung

Canon Testtage 2017

Wann: Samstag, 27.05.2017, von 10 bis 18 Uhr

Wo: Oberes Belvedere, Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Eintritt: Frei, Keine Anmeldung notwendig

(Red.)