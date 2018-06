Kameras und Objektive beim Canon Testtag 2018 in Wien kostenlos austesten

Beim Canon Testtag in Wien können Kameras samt Objektiven gratis ausprobiert werden. - © pixabay.com (Sujet)

Canon tourt wieder durch Österreich und macht im Rahmen der Testtage auch in Wien Halt. Am 23. Juni haben Interessierte die Möglichkeit, die Neuheiten in Sachen Fotografie kostenlos auszutesten. Außerdem geben Experten wertvolle Tipps für das perfekte Foto.