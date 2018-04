Kama: Wienerin erfindet Facebook für Senioren

Mit Kama werden Senioren der digitalen Welt näher gebracht. - © APA-FOTO: BARBARA GINDL

Bilder speichern, mit der Familie chatten oder Neuigkeiten aus dem Freundeskreis lesen. Soziale Medien machen es uns deutlich leichter, mit unseren Liebsten in Kontakt zu bleiben. Für ältere Menschen, die mit Technik nicht so viel am Hut haben, entwickelte die Wienerin Daniela Krautsack die App “Kama”.