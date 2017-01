Kalte Wintertage: Sicherheitstipps zu Sport bei Minusgraden vom Roten Kreuz

Hautpflege, gut gefütterte Kleidung und das Tragen eines Helmes – das hat das Rote Kreuz (ÖRK) am Donnerstag Sportlern an eiskalten Wintertagen zum Schutz ihres Körpers empfohlen. “Fettcreme auf unbedeckte Körperstellen, keine engen Schuhe und gut unterfütterte Windstopper-Jacken sowie Thermo-Unterwäsche sind bei Minusgraden wichtig”, sagte Wolfgang Schreiber, Chefarzt des ÖRK. Erfrierungsgefahr drohe schon ab einer Temperatur von minus fünf Grad, hieß es in einer Aussendung. Bei Wind seien sogar bereits null Grad gefährlich, warnte Schreiber.

Mit Helm auf die Skipiste