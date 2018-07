Kaffee-Lifehacks die den Sommer im Freien verschönern

Für viele ist der Kaffee am Morgen notwendig, um einen guten Start in den Tag zu haben. Doch der Muntermacher hat so einiges mehr zu bieten. Wir haben die Top 4 Lifehacks, um das Getränk auch im Sommer gut zu nützen.

So toll der Sommer auch sein kann, er hat auch seine Tücken. Leider bietet uns diese Jahreszeit auch lästige Nebenwirkungen wir Insekten, Sonnenbrände oder auch den Schmutz am Grill, nach einer Sommerparty. Doch diesen Problemen kann man mithilfe dem Lieblingsgetränk vieler Menschen, dem Kaffee, Abhilfe schaffen. Der Kaffee-Experte Johannes Hornig, hat ein paar Life-Hacks parat.

Kaffeesatz hält lästige Gelsen fern Tipp 1: Die lästigen Gelsen- und Instektenstiche haben nun ein Ende. Es sei allen geraten, den Kaffeesatz in der Sommerzeit aufzuheben. „Für den natürlichen Gelsenschutz einfach die getrockneten Kaffeereste in eine feuerfeste Schale geben und anzünden”, so Johannes Hornig. Die Insekten werden durch den Geruch verjagt. Dies betrifft auch Bienen und Wespen. Ein weiterer Tipp lautet, das Pulver in Form eines Walls rund um das Beet zu verteilen, um auch Ameisen zu verjagen. Da der Kaffee neutralisierend wirkt, verschwinden die Duftspuren.

Tipp 2: Um eine gleichmäßige Sonnenbräune zu erhalten, kann man direkt vor dem Sonnenbaden ein Koffeinhaltiges Körperpeeling anwenden. Hierfür muss einfach der alte Kaffeesatz mit 2 Löffel Olivenöl vermischt werden. Zustäzlich verbessert die Anwendung auch die Blutzirkulation und weitet die Blutgefäßte. Als tollen Nebeneffekt entfernt der Kaffee alte Hautschuppen und lässt die Haut besonders geschmeidig werden.

Schmutz am Grill einfach mit Kaffeesatz entfernen Tipp 3: Kaffee kann auch als Dünger-Ersatz verwendet werden. „Kaffee enthält als rein pflanzliches Produkt zahlreiche Nährstoffe und Spurenelemente“, so Johannes Hornig.

Tipp 4: Im Sommer findet eine Grillparty nach der anderen statt. Doch nach dem Vergnügen, muss leider auch der Grill geputzt werden. Auch hier kann der Kaffee wahre Wunder bewirken. Hierfür wird er Rost anstelle von Scheuermilch lediglich mit dem übriggebliebenen Kaffeesatz eingerieben werden und schon erstrahlt der Grill in neuem Glanz.

Durch diese Lifehacks, kann der Sommer nur noch schöner werden!