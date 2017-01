Kältewelle erreicht Höhepunkt: Wien braucht fast ein Drittel mehr Fernwärme

Der Fernwärme-Bedarf in Wien steigt derzeit erheblich - © APA (Sujet)

Noch klirrendere Kälte erwartet uns in wenigen Stunden: In der Bundeshauptstadt dürfte die Kältewelle in der kommenden Nacht mit bis zu -11 Grad Celsius ihren Höhepunkt erreichen – die Kraftwerke der Wien Energie laufen auf Hochtouren.