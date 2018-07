Kabellose & wasserfeste Lautsprecher sorgen für Partystimmung am Strand

Besonders an heißen Tagen, wenn sich viele Leute im Grünen, am Strand oder in einem Park aufhalten, fehlt manchmal eine entspannende Musik im Hintergrund. Sony hat sich diesem Problem angenommen und präsentiert drei kabellose Lautsprecher, die außerdem damit punkten, dass sie unter anderem wasserfest sind.

Der Live Sound-Modus der neuen kabellosen Modelle SRS-XB41, SRS-XB31 und SRS-XB21 soll für ein Feeling wie auf einem Konzert sorgen: mit extra Bass spürt man nicht nur die Beats im Körper, sondern kann er mit dem „Party Booster“ noch an den persönlichen Sound angepasst werden. Die Lautsprecher sind zudem staub- und wasserfest (IP67) und lassen sich mit der „Wireless Party Chain“-Funktion mit bis zu 100 anderen Boxen zusammenschließen. Die kabellosen Lautsprecher lassen sich überall mit hinnehmen und verfügen über eine lange Akku-Laufzeit.

Mit dem dreidimensionalem Sound sollen sich Zuhörer wie bei einem Live-Konzert fühlen. Der neue „Digital Signal Processor“ (DSP) und die in leichtem Winkel zueinander angebrachten Lautsprecher sollen für echten „Live Sound“ sorgen: Ist der Modus aktiviert, hört es sich so an, als würde sich der Sound in jedem Winkel des Raumes verteilen. Zusätzlich können die Lautsprecher auch den „Deep Bass“ und den „Punch Bass“ betonen, was perfekt zu basslastiger Musik passt.

Kabellose Sony-Lautsprecher auch wasserfest Die neuen Lautsprecher sind nach IP67 Norm wasserfest und staubgeschützt und können somit problemlos im Regen, bei Poolpartys oder am Strand mitgenommen werden. Nach der Benutzung lässt sich alles leicht abwaschen und dann problemlos wiederverwenden. Neu ist auch das „Party Booster“-Feature, mit dem sich die Lautsprecher auch als Musikinstrument nutzen lassen: Sie spüren Berührungen und Bewegungen aus fünf verschiedenen Richtungen und reagieren darauf mit Sound- und Lichteffekten.

Für einen Sound in großen Häusern oder riesigen Partylocations gibt es auch die Möglichkeit, alle drei Lautsprecher miteinander zu verbinden. Bis zu 100 Geräte können so denselben Sound gleichzeitig abspielen, wodurch auch größere Locations mit extra Bass beschallt werden können. Die Modelle XB41 und XB31 halten ohne Stromzufuhr bis zu 24 Stunden aus. Der XB21 ermöglicht zwölf Stunden Musikspaß.