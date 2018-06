Kabel von Baustelle in Wien-Simmering gestohlen: Mann festgenommen

Am 29.06.2018 alarmierte gegen 19:00 Uhr ein Zeuge die Polizei, als er auf einer Baustelle in der Geiselbergstraße (11. Bezirk) einen verdächtigen Mann sah. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, Kabel aus der Baustelle zu entfernen, um sie später zu verkaufen. In seinem Gewahrsam befand sich entsprechendes Diebesgut.

Mehrere Säcke mit Diebesgut sichergestellt

Bei einer Nachschau in der Wohnung des Tatverdächtigen wurden weitere Kabel, Säcke mit Kupferbeständen u.Ä. aufgefunden und sichergestellt. Der 59-jährige Mann wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, gewerbsmäßig mehrere Diebstähle auf zumindest einer Baustelle begangen zu haben.